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Kırşehir'de bir kişi tartıştığı babasını silahla öldürdü

08.08.2023 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de oğlu tarafından silahla vurulan baba hayatını kaybetti.

İddiaya göre, merkeze bağlı Değirmenkaşı köyünde Barış A. (40) henüz bilinmeyen nedenle babası Duran A. (71) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Barış A, evde bulunan silahla babasına ateş ederek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, Duran A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kıbrıs gazisi olduğu öğrenilen Duran A'nın cenazesi, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Barış A. ise Değirmenkaşı köyü kırsalında jandarma ekiplerince yakalandı.

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