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Kırşehir'de bir kişinin öldüğü silahlı kavganın sanıklarının yargılanmasına devam edildi

14.09.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de bir kişinin öldüğü silahlı kavganın sanıklarının yargılanmasına devam edildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde husumetli aileler arasında çıkan ve bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin 2'si tutuklu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, haklarında "adam öldürmek" suçlamasıyla dava açılan tutuklu sanıklar A.K. ve N.K. ile "yaralama, kamu görevlisine vazife yaptırmamak için direnme ve hakaret" suçlarından yargılanan tutuksuz sanıklar Y.M, H.G, B.G, G.A, F.M, M.M, E.K. ve B.K. katıldı.

Duruşma öncesinde tutuksuz sanıklar ve iki tarafın yakınları arasında adliye içinde arbede yaşandı. Çevik kuvvet ekipleri, güvenlik tedbiri alarak tarafları sakinleştirdi.

Tutuklu sanıklardan N.K, duruşmada, İkizler köyünde 10 Aralık 2021'de hayvan otlatma nedeniyle karşı taraftan kişilerle aralarında kavga çıktığını ve Haydar Gündoğdu'nun hayatını kaybetmesi nedeniyle husumet oluştuğunu söyledi.

Olaydan bir süre sonra Gündoğdu'nun yakınlarının gece saatlerinde arabayla evlerinin önüne geldiğini belirten N.K, küfür ve hakaret edip silahla ateş ettiklerini ileri sürdü.

Kendilerinin de karşılık vermesi üzerine karşı taraftan Caner Gündoğdu'nun yaralandığını ve hastanede hayatını kaybettiğini anlatan N.K, "Çobanlık yapıyorum. Kardeşim dışarda koyunların yemlenmesi için bekliyordu, ben de telefonla görüşüyordum. Karşı taraf küfür, hakaret ve silahla ateş ederek geldi. Gece kimler olduğunu tam seçemedim. Ben tüfekle, kardeşim de tabanca ile ateş ettik." dedi.

Sanıklardan Y.M. ise "Arabayla dayımın evine yatmaya gidiyorduk. Bize A.K ve N.K'nin bulunduğu evden ateş edilmeye başlandı. Evden bir bayan 'hepsini öldürün' diye bağırıyordu. Bu sırada Caner Gündoğdu yaralandı. Onu arabaya alıp hastaneye gönderdik." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, olayın olduğu gün köyde görev yapan iki jandarma görevlisini de müşteki sıfatıyla dinledi.

Jandarma görevlileri, daha önceki olaydan dolayı köyde güvenlik nedeniyle bulunduklarını, evin dışında olan grubun görevlerini yapmalarına engel olmaya çalıştığını aktardı.

Bazı tanıkları da dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 29 Eylül'e erteledi.

- Olay

Kaman ilçesine bağlı İkizler köyünde 10 Aralık 2021 tarihinde hayvan otlatması meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada Haydar Gündoğdu yaşamını yitirmiş, şüpheli F.K. jandarma tarafından yakalanmıştı.

Meydana gelen husumet nedeniyle 22 gün sonra iki aile arasında çıkan ikinci silahlı kavgada ise Caner Gündoğu hayatını kaybetmiş, jandarma tarafından yakalanan A.K. ve N.K. tutuklanmıştı.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde iki olayla ilgili ayrı davalar açılmıştı.

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Kırşehir Kaman dava duruşma silahlı kavga

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