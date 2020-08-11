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Kırşehir'de buhar kazanı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 11.08.2020 16:54 | Son Güncelleme

Kırşehir'de buhar kazanı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde buhar kazanı fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aksaray yolu üzerindeki Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren buhar kazanı ve genleşme tankı üretimi yapılan fabrikada, öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Küçük çaplı patlamaların da olduğu yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis, fabrika etrafında güvenlik şeridi çekerek tedbir aldı.

Kırşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, fabrikadaki yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın nedeniyle dumandan etkilenen bir işçi, ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Fabrikadaki yangında 50'nin üzerinde buhar kazanının zarar gördüğü belirtildi.

Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, yangının meydana geldiği fabrikaya gelerek itfaiye ekiplerinin çalışmasının denetledi.

Araz, çok sayıda ekiple müdahale ettikleri yangını daha fazla büyümeden söndürdüklerini kaydetti.

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