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Kırşehir'de buz sarkıtları ve kar kütleleri temizleniyor

28.01.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de buz sarkıtları ve kar kütleleri temizleniyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de çatılarda oluşan buz sarkıtları ve kar kütleleri belediye ekiplerince temizleniyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklığının sıfırın altında 13 derece ölçüldüğü kentte vatandaşlar, belediye hoparlörlerinden anons yapılarak, binalarda oluşan sarkıtlar ve kar kütlelerine karşı uyarılıyor.

İtfaiye ekipleri de güvenlik önlemi alarak binaların çatılarında oluşan buz sarkıtlarını ve 25 santimetre kalınlığındaki kar kütlelerini temizliyor.

Terme, Lise ve Ankara caddeleri ile bunlara bağlı sokaklar başta olmak üzere tehlike oluşturan sarkıtları temizleyen ekipler, vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ilettiği bölgelerde de çalışma yapıyor.

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