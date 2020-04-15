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Kırşehir’de cezaevleri geniş güvenlik önlemleri ile tahliye ediliyor

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 15.04.2020 16:51 | Son Güncelleme

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilen, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından, Kırşehir’de cezaevlerinin tahliyesine başlandı.Kırşehir’de, Açık Ceza İnfaz Kurumu ve E-Tipi Cezaevinde geniş güvenlik tedbirleri ile tahliyeler gerçekleştiriliyor.

Kırşehir’de cezaevleri geniş güvenlik önlemleri ile tahliye ediliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilen, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından, Kırşehir’de cezaevlerinin tahliyesine başlandı.
Kırşehir’de, Açık Ceza İnfaz Kurumu ve E-Tipi Cezaevinde geniş güvenlik tedbirleri ile tahliyeler gerçekleştiriliyor. Açık Ceza İnfaz Kurumundan ve E-Tipi Kapalı Cezaevinden denetimi serbestlikler dahil 600 tahliye gerçekleştirildi. Cezaevleri önünde polisin geniş güvenlik önlemlerinin yanı sıra Covid-19 salgınına karşı da tedbirler alınıyor.

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