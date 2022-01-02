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Kırşehir'de çıkan kavgada silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

02.01.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de çıkan kavgada silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde husumetli kişiler arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.

İlçeye bağlı İkizler köyünde A.K, E.K, N.K. ile daha önce silahlı kavgada öldürülen Haydar Gündoğdu'nun kardeşi Caner Gündoğdu (29) arasında dün akşam saatlerinde tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda tabancalarla ateş edilmesi sonucu Caner Gündoğdu ağır yaralandı.

Gündoğdu, köye çağrılan ambulansla Kaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan ve Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Gündoğdu, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

A.K, E.K, N.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İkizler köyünde 10 Aralık 2021'de koyun otlatma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada Haydar Gündoğdu yaşamını yitirmiş, şüpheli F.K. jandarma tarafından yakalanmıştı.

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