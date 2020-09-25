Kırşehir’de cinayet zanlısına müebbet hapis cezası verildi

Kırşehir’in Mucur ilçesinde 2008’de kaybolduktan sonra cesedi bulunan kişiyi öldürdüğü iddiasıyla geçen yıl tutuklanan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık E.K., ile yakınları katıldı. Zanlı E.K., son savunmasında maktulü tanıdığını ve aralarında da bir husumet olmadığını söyleyerek beraatını istedi.

"Kasten öldürme" suçuyla hakkında dava açılan E.K için Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında eldeki delilleri göz önüne alan mahkeme heyeti E.K.,’ya müebbet hapis cezası verdi.

