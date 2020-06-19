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Kırşehir’de, cuma namazı yağmur altında kılındı

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 19.06.2020 14:03 | Son Güncelleme

Kırşehir’de, vatandaşlar cuma namazını Cacabey Meydanı’nda yağmur altında kıldıSabah saatlerinden itibaren şehri etkisi altına alan yağış, namaz vakti yerini parçalı bulutlu havaya bıraktı.

Kırşehir’de, vatandaşlar cuma namazını Cacabey Meydanı’nda yağmur altında kıldı
Sabah saatlerinden itibaren şehri etkisi altına alan yağış, namaz vakti yerini parçalı bulutlu havaya bıraktı. Meydan da namaz kılmak isteyenler, geniş güvenlik tedbirlerinin alındığı alana belirlenen noktalardan girdi. Cemaate giriş noktalarında maske dağıtımı yapılırken el dezenfektanı sıkıldı.
Namaz esnasında yağış ihtimaline karşı cemaatten bazıları şemsiye ile tedbir alırken bazıları da seccade altına poşet ve karton koydu. Fiziksel mesafe kurallarının uygulandığı alanlarda normal namazlarda uygulanan saf düzeni uygulanmadı.

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İmsak
03:17
Sabah
05:10
Öğle
12:50
İkindi
16:46
Akşam
20:19
Yatsı
22:04

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