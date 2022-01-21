Kırşehir'de DEAŞ operasyonunda Iraklı şüpheli tutuklandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan, örgütün "keskin nişancısı" olduğu öne sürülen Irak uyruklu zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda Iraklı şüpheli M.İ.Y.S. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, hakimlikçe tutuklandı.

M.İ.Y.S'nin örgütte keskin nişancı olduğu öne sürüldü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz