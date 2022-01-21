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Kırşehir'de DEAŞ operasyonunda Iraklı şüpheli tutuklandı

21.01.2022 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de DEAŞ operasyonunda Iraklı şüpheli tutuklandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan, örgütün "keskin nişancısı" olduğu öne sürülen Irak uyruklu zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda Iraklı şüpheli M.İ.Y.S. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, hakimlikçe tutuklandı.

M.İ.Y.S'nin örgütte keskin nişancı olduğu öne sürüldü.

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