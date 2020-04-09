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Kırşehir'de DEAŞ üyesi sanığın yargılanmasına başlandı

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 09.04.2020 14:34 | Son Güncelleme

Kırşehir'de DEAŞ üyesi sanığın yargılanmasına başlandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan Irak uyruklu sanığın duruşması görüldü.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık K.A.M.A, kaldığı cezaevinden SEGBİS sistemiyle bağlanarak ifade verdi.

Avukatı ve tercüman eşliğinde savunmasını yapan sanık, mahkeme heyetinin, kendisine ait dijital materyaller ve cep telefonundaki silahlı ve üniformalı fotoğrafları sorması üzerine, fotoğrafın, yaşadığı şehrin DEAŞ'ın elinde olduğu zaman çekildiğini ileri sürdü.

Örgüt üyesi olmadığını iddia eden K.A.M.A, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına karar vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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