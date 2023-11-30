YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırşehir
  4. Kırşehir'de DEAŞ'ın sözde "kadısı" ile 2 üyesi yakalandı

Kırşehir'de DEAŞ'ın sözde "kadısı" ile 2 üyesi yakalandı

30.11.2023 10:45 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu sözde "kadı" ile 2 örgüt üyesi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Irak'ta terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüten şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, DEAŞ içerisinde sözde kadı olarak görev yapan ve çok sayıda infaz emri veren Irak uyruklu A.J.H. ile örgüt adına faaliyet yürüten E.S. ve E.V'yi yakaladı.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Büyükşehir’in Yeşilhisar’daki 32 milyon TL’lik yol çalışması tamamlandıBüyükşehir’in Yeşilhisar’daki 32 milyon TL’lik yol çalışması tamamlandı
Van, İzmir Fuarı’nda dünyaya tanıtılacakVan, İzmir Fuarı’nda dünyaya tanıtılacak
Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandıMersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Kırşehir DEAŞ

Kırşehir Namaz Vakitleri 30 Kasım Perşembe

İmsak
06:07
Sabah
07:35
Öğle
12:37
İkindi
15:07
Akşam
17:29
Yatsı
18:51

Kırşehir Nöbetçi Eczaneler30 Kasım Perşembe

Mucur eczanesi
Mucur
Rüya eczanesi
Merkez
Merve eczanesi
Merkez
Emrah eczanesi
Kaman
Tümünü Göster
Kırşehir ECZANELER
Kırşehir ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Düğün gününde kocam ve ben bir nedimeyle üçlü ilişki yaşadık"

"Düğün gününde kocam ve ben bir nedimeyle üçlü ilişki yaşadık"

Ayaklarınızın aradığını konfor onda! Gülümseten Kasım'a özel indirimde

Ayaklarınızın aradığını konfor onda! Gülümseten Kasım'a özel indirimde

Sarhoş damat düğünde katliam yarattı: 4 ölü, 1 yaralı

Sarhoş damat düğünde katliam yarattı: 4 ölü, 1 yaralı

Kocası cinsiyet değiştirdi! "Eşinin aynısı olmuş"

Kocası cinsiyet değiştirdi! "Eşinin aynısı olmuş"

Ömür boyu garantili, yüksek kaliteli Stanley termosta indirim zamanı

Ömür boyu garantili, yüksek kaliteli Stanley termosta indirim zamanı

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.