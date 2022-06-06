Kırşehir'de dolu ve sağanak tarım arazilerine zarar verdi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de dolu ve sağanak nedeniyle bazı tarım arazileri zarar gördü.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden dolu ile sağanak nedeniyle Akpınar ilçesine bağlı Karaova, Çiftliksarıkaya, Aşağıhomurlu köylerinde arpa, buğday ve ayçiçeği ekili arazilerin bir kısmında başak ile yapraklarında hasar meydana geldi.
Merkeze bağlı Değirmenkaşı köyünde oluşan sel, dere yataklarındaki bazı tarım arazilerini olumsuz etkiledi.
Boztepe ilçesine bağlı Harmanaltı köyünde de sel, bazı tarım arazilerine zarar verdi.
Ekipler, hasar tespit çalışması başlattı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz