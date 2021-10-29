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Kırşehir'de dünürler arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

29.10.2021 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de dünürler arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, dünürler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Çukurçayır Mahallesi'nde R.A. (62), henüz belirlenemeyen nedenle dünürleri ile tartışma yaşadı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.A, yanındaki tüfekle karşı taraftakilere ateş açtı.

Olayda R.A'nın dünürü A.Ç. (64), eşi S.Ç. (62) ve kızı E.Ç (41) yaralandı. R.A. tüfeği bırakarak olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, A.Ç'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

S.Ç. ve E.Ç. Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, R.A'yı olay yeri yakınında bir evin bahçesinde kovalamaca sonucu yakaladı.

Gözaltına alınan R.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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