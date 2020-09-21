Kırşehir’de eğitim-öğretim yılı ilk günü heyecanını veliler çocukları ile yaşadı

Pandemi gölgesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan Eğitim-Öğretim yılında okula ’merhaba’ diyen çocuklar ve aileleri aynı heyecanı ve korkuyu paylaştı.

Kırşehir’de, okul formalarını giyen çocuklar aileleri ile birlikte yeni arkadaşları ve sınıflarının heyecanını yaşadı. İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz ise geçtiğimiz hafta İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve Merkez ilkokul ve Anasınıfı Okul Müdürleriyle Öğretmenevinde bir araya gelerek 2020-2021 eğitim-öğretim yılı hazırlık çalışmaları ile ilkokul ve anasınıfları için 3 hafta süreli Uyum Haftası Etkinlikleri konusunda çeşitli değerlendirmelerde bulunmuştu.

Yeni okullarına ve sınıflarına giden çocuklar ise ilk kahvaltılarını öğretmenleri ve arkadaşları ile birlikte yaptı. Çocukların ve velilerin zor bir dönemden geçtiğini söyleyen Şahin Balbancı, "Zor bir dönemden geçiyoruz. Pandemi hayatın bir çok alanını eğitim dahil olmak üzere etkiledi. Eğitimin devam etmesi çocukların geleceği açısından önemli, birinci sınıflar için kritik bir dönem. Tedbirleri de yerinde gördük. Umarım sıkıntı olmaz" dedi.

Seden Üçgün adlı veli ise tedirgin olduklarını ama alınan tedbirleri gördükten sonra çocukları gönül rahatlığı ile okula başlattıklarını ifade etti.

Yeni okula başlayan çocuklar ise heyecanlı olduklarını ve korona virüs nedeniyle maske taktıklarını belirtti. Okulların girişlerinde sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kuralları görsel olarak okula yeni başlayan çocuklara anlatılıyor.

