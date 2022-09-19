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Kırşehir'de eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

19.09.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

Kırşehir'de eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından tabanca ile vurularak öldürülen kadın defnedildi.

Hatice T'nin (20) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarınca Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Çiçekdağı ilçesine getirildi.

Merkez Fatih Camisi'nde kılınan namazın ardından Hatice T'nin cenazesi, Osman Şevki Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Çiftin 4 ay önce Çiçekdağı ilçesinde gerçekleştirilen düğünle evlendikleri öğrenildi.

Hatice T, dün Kervansaray Mahallesi'nde yaşadığı evde boşanma aşamasında olduğu eşi Mustafa T. (30) tarafından tabancayla vurularak öldürülmüştü. Mustafa T, olaydan sonra bir benzinlikte aracının içinde intihar girişiminde bulunmuş, kaldırıldığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

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