Kırşehir'de eski belediye meclis üyesinin kaybolmasına ilişkin davaya devam edildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de yaklaşık 12 yıl önce kaybolan eski Kırşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Kırışık'ı öldürdükleri iddiasıyla 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "tasarlayarak canavarca hislerle adam öldürmek, evrak yoluyla yağma, şantaj ve suç işlemek için örgüt kurmak" suçlarından tutuksuz yargılanan sanıklar A.S, R.A, G.K, Ö.K, F.K. K.K, M.D ve müşteki Mustafa Kırışık ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, Kırışık'ın öldürüldüğü iddia edilen apartmanda yaşayan 3 tanığı dinleyerek, çeşitli sorular yöneltti.

Kayıp belediye meclisi üyesinin kardeşi müşteki Mustafa Kırışık ve avukatı, sanıkların tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Hasan Kırışık'ın kaybolduğu tarihlerde sanıkların kullandığı telefonların HTS kayıtlarının gelmesinin beklenmesi ve dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 7 Mayıs 2020'ye erteleyen heyet, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi.

Kırşehir'de kereste işi yapan eski AK Parti Kırşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Kırışık, 20 Mart 2008 tarihinde ortadan kaybolmuş, arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti. Soruşturma kapsamında dinlenen gizli tanığın ifadesi doğrultusunda 7 şüpheli hakkında dava açılmıştı.

