Kırşehir'de FETÖ sanığı 4 eski astsubayın yargılanmasına başlandı

M.G. de etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek, 2012 yılında örgütün dershanesine giderken mahrem imamlarla tanıştırıldığını, FETÖ ile irtibatlı olduğu dönemde kendisiyle ilgilenenleri emniyette teşhis ettiğini dile getirdi.

Mahkeme başkanının, "sınav soruları sana verildi mi?" sorusu üzerine A.K, hiç kimsenin soru vermediğini, kendi gayretleriyle askeri okul sınavını kazandığını söyledi.

Tutuksuz sanıklardan M.M'nin suçlamalardan kurtulmak için kendi adını verdiğini savunan A.K, örgütün dershanesine gitmediğini, evlerinde de kalmadığını öne sürdü.

İddianamedeki suçlamaları okunan sanıkların savunmaları alındı. Sanık A.K, terör örgütüyle irtibatı ve iltisaklı olmadığını ileri sürerek, tahliyesini talep etti.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, eski astsubaylardan tutuklu A.K, tutuksuz sanıklar M.G, E.Ü. ve M.M. ile avukatları katıldı.

Kendisini askeri okul sınavlarına özel olarak hazırladıklarına dikkati çeken M.G, "Sınavlara hazırlanırken mahrem imam Y.E.N. bana baskılı tişört giymememi, sade renkli tişört giymemi, bilmediğim sorulara anımsayamıyorum şeklinde cevap vermemi, inşallah, maşallah gibi kelimeleri kullanmamamı, namazı gözlerimle kılmamı istedi. Önce harp okulu sınavlarına girdim ve kaybettim. Astsubay Meslek Yüksekokulu sınavını kazandıktan sonra örgütle irtibatımı kesmeye çalıştım ancak ankesörlü telefonlar ve kendi numaralarından aramalara devam ettiler." dedi.

Tutuksuz sanık E.Ü. de 2011'de askeri okul sınavını kazanan lise arkadaşının yönlendirmesiyle örgütün evlerinde kalmaya başladığını ifade etti. Askeri okul sınavını kazandıktan sonra örgütle irtibatını kestiğini savunan E.Ü, ankesörlü aramalara cevap vermediğini bu nedenle etkin pişmanlıktan faydalanmayı düşünmediğini kaydetti.

Sanık M.M. ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek, örgütün dershanesine giderken tarih öğretmeninin yönlendirmesiyle sözde mahrem imamlarla tanıştığını ve evlerde kalmaya başladığını bildirdi.