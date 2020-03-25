Kırşehir'de ganyan bayileri ve dövme yapan yerlerin faaliyetleri durduruldu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, vatandaşların yoğun şekilde bir araya geldiği ganyan bayileri ve dövme yapan yerlerin faaliyetleri geçici süreliğine durduruldu.

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali İbrahim Akın başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun koronavirüse karşı bazı yeni tedbirler aldığı belirtildi.

Devletin aldığı kararlar doğrultusunda, Kırşehir'de ilave tedbirler alındığı ifade edilen açıklamada, insanların birbiriyle çok yakın mesafede çalıştığı dövme salonu gibi iş yerleri ile vatandaşların at yarışı izlemek için toplandığı ganyan bayilerinin faaliyetlerinin geçici süre durdurulduğu vurgulandı.

Açıklamada, sürekli başkaları ile temas eden kargo, mektup dağıtımı, kasiyer, tahsildar gibi görevlilerin, iş ve işlemlerini muhakkak koruyucu eldiven ve maske takarak yapmasının kararlaştırıldığı da aktarıldı.

