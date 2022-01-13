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Kırşehir'de gençler "empati istasyonu"nda beyaz bastonla yürüdü

13.01.2022 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de gençler "empati istasyonu"nda beyaz bastonla yürüdü

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de görme engellilerin yollarda yaşadığı zorluklara dikkati çekmek isteyen gençler, gözlerini bağlayarak beyaz bastonla yürüyüş yaptı.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Cacabey Gençlik Merkezinde görevli personel ve gönüllü gençler, 7-14 Ocak Beyaz Baston Farkındalık Haftası dolayısıyla "empati istasyonu" etkinliği düzenledi.

Merkezin spor salonunda görme engellilerle bir araya gelen grup, "empati istasyonu"nda belirlenen parkurda beyaz bastonla yürüdü.

Gençlik lideri Hülya Turgut, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Amacımız görme engellilerin dünyasına inerek biraz olsun onları anlamaya çalışmaktır. Engelsiz bir dünya diliyorum." dedi.

Aleyna Kurt da etkinlikle empati yapma fırsatı bulduklarını belirterek, "Küçücük bir yürüyüşle de olsa onları anladık. Hepimiz engelli adayıyız. Farkındalık zaten bunun içindi." diye konuştu.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü personeli Öztürk Çoban ise beyaz bastonla gözleri kapalı yaptığı yürüyüşte engellilerin duygularını hissettiğini anlatarak, "Onlara her konuda yardımcı olmamız lazım." ifadesini kullandı.

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