Kırşehir'de gençler "sosyal mesafe" yürüyüşüyle Kovid-19 tedbirlerine dikkati çekti

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "sosyal mesafe" yürüyüşü yaptı.

İkizarası Kent Park'ta bir araya gelen gençler, aralarında en az 2 metre mesafe bırakarak yürüyüş yaptı ve vatandaşlara sosyal mesafenin önemini hatırlattı.

Gençlik Meclisi Başkan Vekili Aysu Seyfi, etkinliğin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlar ve gençler arasında Kovid-19 tedbirleri konusunda farkındalık oluşturmak için "sosyal mesafe" yürüyüşü planladıklarını ifade etti.

Pandemi sürecinde sorumluluk üstlenmeye gayret ettiklerini belirten Seyfi, "Özellikle gençler Kovid-19 salgını konusunda biraz duyarsız davranıyorlar. Biz de salgınla ilgili alınan tedbirlere dikkati çekmek için İkizarası Kent Park'ta yürüyüş etkinliği yaptık. Belirli aralıklarla hem sosyal mesafe yürüyüşü hem sosyal mesafe sohbeti hem de sosyal mesafeli koşu etkinlikleri yapmayı arzu ediyoruz. Amacımız, salgına karşı farkındalık oluşturmak ve tedbirlere dikkati çekmek." ifadelerini kullandı.

