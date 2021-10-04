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Kırşehir'de gezici kütüphanenin yolculuğu yeniden başladı

04.10.2021 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de gezici kütüphanenin yolculuğu yeniden başladı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, İl Halk Kütüphanesi bünyesinde faaliyet gösteren gezici kütüphane aracı, köy okullarındaki çocuklar için yeniden hizmet vermeye başladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci nedeniyle hizmetine ara verilen İl Halk Kütüphanesi bünyesindeki gezici kütüphane, merkeze bağlı Çayağzı köyünde ve Özbağ beldesinde çocukları kitaplarla buluşturdu.

Çayağzı köyüne giden gezici kütüphaneyi gören çocuklar, büyük mutluluk yaşadı. Kütüphaneye gelen çocuklara salgın tedbirleri nedeniyle ateş ölçümü, maske ve mesafe kontrolü yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır, 2016 yılından bugüne gezici kütüphane uygulaması ile yüzlerce okulda öğrencilerin kitapla buluşturulduğunu ifade etti.

Özellikle kırsal kesimde kitaba ulaşma konusunda zorluk çeken öğrencilere hizmet verdiklerini vurgulayan Çalışır, şunları kaydetti:

"Gezici kütüphanemiz, günde 2 durakla hizmet vermeye başladı. Gezici kütüphanemizde, çeşitli kategorilerde toplam 4 bin kitap bulunmaktadır. Ödünç verilen kitaplar, 15 gün sonra yenisiyle değiştirilmektedir. Pandemi süreci ve tedbirlerine uygun olarak inşallah yaptığımız gezi programıyla öğrencilerimizle ve diğer hemşerilerimizle buluşmayı sürdüreceğiz. Kilometrelerce yol kat ederek köylere giden gezici kütüphanede görevlilerimiz, herkesin kitapla buluşması için büyük çaba sarf ediyor."

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