Kırşehir'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kırşehir'den Aksaray istikametine giden Erdem Mergen idaresindeki 68 HD 705 plakalı hafif ticari araç ile Şenol Kılıç yönetimindeki 40 BG 007 plakalı otomobil, Kesikköprü köyü kavşağında çarpıştı.

Kazada sürücü Mergen'in eşi Bahar ve oğlu Mustafa Can Mergen (5) olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan sürücüler ile otomobildeki Seyfi Kılıç ise sağlık ekiplerinin ve çevredekilerin yardımıyla sıkıştıkları araçlardan çıkarıldı.

Yaralılar, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

