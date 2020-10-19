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Kırşehir’de, hafta sonu meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi hayatını kaybetti 10 kişi yaralandı

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 19.10.2020 09:23 | Son Güncelleme

Kırşehir’de, hafta sonu meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi yaşamını yitirdi 10 kişi ise yaralandı.Akpınar İlçesine bağlı Büyükabdiuşağı ile Küçükabdiuşağı köyü arasında meydana gelen traktör kazasında Kamber Akbulut (75) yaralı kaldırıldığı Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Ankara-Kayseri kara yolunda iki ticari aracın çarpışmasıyla meydana gelen kaza da ise 3 kişi çeşitli yerlerinden hafif yaralanarak Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Mucur ve Kaman ilçesinde farklı zamanlarda meydana gelen kazalarda ise 7 kişi yaralanarak tedavi altına alındı.

Kırşehir’de, hafta sonu meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi hayatını kaybetti 10 kişi yaralandı

Kırşehir’de, hafta sonu meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi yaşamını yitirdi 10 kişi ise yaralandı.
Akpınar İlçesine bağlı Büyükabdiuşağı ile Küçükabdiuşağı köyü arasında meydana gelen traktör kazasında Kamber Akbulut (75) yaralı kaldırıldığı Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ankara-Kayseri kara yolunda iki ticari aracın çarpışmasıyla meydana gelen kaza da ise 3 kişi çeşitli yerlerinden hafif yaralanarak Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Mucur ve Kaman ilçesinde farklı zamanlarda meydana gelen kazalarda ise 7 kişi yaralanarak tedavi altına alındı. Yaralıların genel sağlık durumlarının ise iyi olduğu kazalarla ilgili olarak işlem başlatıldığı bildirildi.

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