YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırşehir
  4. Kırşehir'de hırsızlık iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

Kırşehir'de hırsızlık iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

14.10.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de hırsızlık iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

Kırşehir'de hırsızlık iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, farklı tarihlerde hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde farklı mahallelerdeki evlerden yaşanan hırsızlık olaylarının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Müştekilerin ifadeleri ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan ekipler, zanlıların daha önce çok sayıda suç kaydı bulunan ve Kayseri'den Kırşehir'e geldikleri belirlenen M.Ç. (37) ve S.İ. (30) olduğunu tespit etti.

Yaklaşık 35 saatlik görüntüyü inceledikten sonra şüphelilere ulaşan ekipler, M.Ç. ve S.İ'yi Kaman ilçesinde bir eve girmeye çalışırken yakaladı.

Diğer operasyonda da Kırşehir'de motosiklet çaldığı öne sürülen M.A.D. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A.D. tutuklandı, M.Ç. ve S.İ. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kırşehir'de hırsızlık iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ziraat teknikeri, devlet desteğiyle Kırşehir pekmezinin üretimine katkı sağlıyorZiraat teknikeri, devlet desteğiyle Kırşehir pekmezinin üretimine katkı sağlıyor
AEK Larnaka-FenerbahçeAEK Larnaka-Fenerbahçe
GÜNCELLEME - Beylikdüzü'nde komşusunu öldürüp kızını da yaralayan şüpheli tutuklandıGÜNCELLEME - Beylikdüzü'nde komşusunu öldürüp kızını da yaralayan şüpheli tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Kırşehir hırsızlık müşteki

Kırşehir Namaz Vakitleri 14 Ekim Cuma

İmsak
05:23
Sabah
06:45
Öğle
12:34
İkindi
15:42
Akşam
18:14
Yatsı
19:31
Kırşehir ECZANELER
Kırşehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Görmezden geliniyor: Sedefe ve cinsel hayata etkisi çok büyük

Görmezden geliniyor: Sedefe ve cinsel hayata etkisi çok büyük

Balla karıştırıp kaşık kaşık tüketin: İyileştirici etkisi dudak uçuklatıyor

Balla karıştırıp kaşık kaşık tüketin: İyileştirici etkisi dudak uçuklatıyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Ağrıyı keser, vücudu rahatlatır, iltihabı kurutur...

Ağrıyı keser, vücudu rahatlatır, iltihabı kurutur...

Dolabınıza bir kâse pirinç koyarsanız ne olur? Hayatınızı değiştirecek...

Dolabınıza bir kâse pirinç koyarsanız ne olur? Hayatınızı değiştirecek...

Gören herkes almak istiyor, bir kez kullanan elinden düşürmüyor!

Gören herkes almak istiyor, bir kez kullanan elinden düşürmüyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.