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Kırşehir’de, Japon Bahçesi ve Savcılı Plajını hafta sonu 10 bin kişi ziyaret etti

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 03.08.2020 15:28 | Son Güncelleme

Kırşehir’in Kaman İlçesinde bulunan Japon Bahçesi ve Savcılı Plajını hafta sonu 10 bin kişi ziyaret etti.Kaman ilçesine 7 kilometre uzaklıkta bulunan ve Japonya Dış İşleri Bakanlığı tarafından desteklenen ’Kalehöyük Arkeoloji Müzesi’ ve Japon Bahçesi, yerli ve yabancı yaklaşık 10 bin kişi tarafından ziyaret edildi.Japon Arkeologların destekleri ile yapılan müze, Kırşehir’de ayrı bir tarihi zenginlik oluşturuyor.

Kırşehir’de, Japon Bahçesi ve Savcılı Plajını hafta sonu 10 bin kişi ziyaret etti

Kırşehir’in Kaman İlçesinde bulunan Japon Bahçesi ve Savcılı Plajını hafta sonu 10 bin kişi ziyaret etti.
Kaman ilçesine 7 kilometre uzaklıkta bulunan ve Japonya Dış İşleri Bakanlığı tarafından desteklenen ’Kalehöyük Arkeoloji Müzesi’ ve Japon Bahçesi, yerli ve yabancı yaklaşık 10 bin kişi tarafından ziyaret edildi.
Japon Arkeologların destekleri ile yapılan müze, Kırşehir’de ayrı bir tarihi zenginlik oluşturuyor. Japon Bahçesi ve Arkeoloji Enstitüsünün’de yer aldığı Kalehöyük’de; Japon Hükümeti tarafından 1986 yılından bu yana çalışmalar sürdürülüyor. Japon turistler kendi devletleri tarafından yaptırılan müzeye ilgi duyarken yerli turistler açısından da bölge cazibe merkezi haline geldi.

Müzede, Demir Çağı, Hitit ve Asur Ticaret Kolonileri, Eski, Orta ve Geç Tunç Çağları ile Osmanlı dönemlerine ait eserler bulunuyor. Özellikle çocukların eğitiminin de hedeflendiği müzede Türkiye’de ilk defa 3 boyutlu canlandırmalar kullanıldı. Hitit dönemini ve Demir Çağının 3 boyutlu animasyon ile canlandırıldığı müzede bulunan mühürler de 3 boyutlu olarak ekrandan incelenebiliyor.
Öte yandan Anadolu’nun Plajı olarak bilinen Savcılı Plajı ise Kırşehirlilerin yanı sıra çevre il ve ilçelerden yoğun ilgi görmekte, 3 kilometre sahili ile de Akdeniz’i aratmayan görsel bir güzelliğe sahip olan alan da çevre düzenlemeleri yapılırken göl kıyısına gelenler çektikleri fotoğraflarla kartpostallık manzaralar oluşumuna neden oluyor.

Kırşehir’de, Japon Bahçesi ve Savcılı Plajını hafta sonu 10 bin kişi ziyaret etti

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Hatunoğlu Eczanesi
Merkez
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