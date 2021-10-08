Kırşehir'de kaldırımda bekleyen iki gencin kazadan son anda kurtulması kameraya yansıdı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, kaldırımda bekleyen iki gencin, ambulansın otomobille çarpıştığı kazadan son anda kurtulması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Atatürk Caddesi'nde seyir halinde olan ambulans, Ahmet Yesevi Bulvarı kavşağında otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan ambulans kaldırıma çarparak durabildi.

İki kişinin hafif yaralandığı kaza anı, kavşakta bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde, ambulansın çarpıştıktan sonra kaldırıma doğru savrulması, o anda kaldırımda bulunan iki kişinin kazayı fark ederek sağa sola kaçışması yer alıyor.



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