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Kırşehir'de kanadı kırık halde bulunan kızıl şahin tedavi edilecek

27.04.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de kanadı kırık halde bulunan kızıl şahin tedavi edilecek

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de doğada kanadı kırık halde bulunan kızıl şahin, tedavisi için Kırşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

Mucur ilçesi kırsalında tarım arazisinde kanadı kırık kızıl şahin gören bir kişi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğü görevlilerine bilgi verdi.

Kurum ekiplerince bulunduğu yerden alınan kızıl şahin, tedavisi için Kırşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

Kızıl şahin, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak.

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