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Kırşehir'de kar nedeniyle hamile ve engelli kamu personeline 3 gün idari izin

23.01.2022 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de kar nedeniyle hamile ve engelli kamu personeline 3 gün idari izin

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle hamile ve engelli kamu görevlilerinin 3 gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışının kentte etkili olduğu belirtildi.

Olumsuz hava koşullarının devam edeceği aktarılan açıklamada, "Meteorolojik değerlendirmelere göre ilimizde devam edecek kar yağışı ve buna bağlı olarak oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle ilimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler ile engelli personellerimiz 24-25-26 Ocak 2022 tarihlerinde 3 gün idari izinli sayılacaklardır." ifadelerine yer verildi.

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