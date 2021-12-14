YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırşehir
  4. Kırşehir'de karısını bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Kırşehir'de karısını bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

14.12.2021 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de karısını bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Akpınar ilçesinde eşini bıçakla öldüren tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "eşi canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürmek" suçundan yargılanan sanık Z.K. ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Z.K, pişman olduğunu ifade ederek tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, dinlenmesi beklenen tanığın duruşma salonuna gelmemesi üzerine sonraki duruşmaya hazır edilmesini kararlaştırdı.

Heyet, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı 8 Şubat 2022'ye erteledi.

Akpınar ilçesinde 6 Şubat 2021'de evinde tartıştığı eşi İ.K'yi bıçakla öldüren Z.K. polise teslim olmuş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asansörde tecavüz girişimi! İlk vukuatı bu değilmiş Asansörde tecavüz girişimi! İlk vukuatı bu değilmiş
PARTNERDördüncü kez barıştılar!Dördüncü kez barıştılar!
Neşet Ertaş, vefatının 9. yılında Kırşehir'de anılıyorNeşet Ertaş, vefatının 9. yılında Kırşehir'de anılıyor

Kırşehir Namaz Vakitleri 14 Aralık Salı

İmsak
06:19
Sabah
07:48
Öğle
12:43
İkindi
15:07
Akşam
17:28
Yatsı
18:52

Kırşehir Nöbetçi Eczaneler14 Aralık Salı

Genç Eczanesi
Merkez
Erdem Eczanesi
Kaman
Kayıs Eczanesi
Mucur
Tümünü Göster
Kırşehir ECZANELER
Kırşehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bandırmaspor'da 3 oyuncu kadro dışı bırakıldı

Bandırmaspor'da 3 oyuncu kadro dışı bırakıldı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Mardin'de 4 çocuk annesi, eşi tarafından silahla öldürüldü

Mardin'de 4 çocuk annesi, eşi tarafından silahla öldürüldü

Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Adana'da otobüse tutunarak ilerleyen patenli çocuğun tehlikeli yolculuğu kamerada

Adana'da otobüse tutunarak ilerleyen patenli çocuğun tehlikeli yolculuğu kamerada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.