Kırşehir'de karısını bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Akpınar ilçesinde eşini bıçakla öldüren tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "eşi canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürmek" suçundan yargılanan sanık Z.K. ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Z.K, pişman olduğunu ifade ederek tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, dinlenmesi beklenen tanığın duruşma salonuna gelmemesi üzerine sonraki duruşmaya hazır edilmesini kararlaştırdı.

Heyet, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı 8 Şubat 2022'ye erteledi.

Akpınar ilçesinde 6 Şubat 2021'de evinde tartıştığı eşi İ.K'yi bıçakla öldüren Z.K. polise teslim olmuş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklanmıştı.



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