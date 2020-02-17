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Kırşehir’de kaza: 1 ölü

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 17.02.2020 08:45 | Son Güncelleme

Kırşehir’de yoldan çıkan otomobil şarampole devrildi otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.Kaza, sabah saatlerinde Kırşehir karayolunun 40’ıncı kilometresinde meydana geldi.

Kırşehir’de kaza: 1 ölü

Kırşehir’de yoldan çıkan otomobil şarampole devrildi otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde Kırşehir karayolunun 40’ıncı kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Kırıkkale-Kırşehir yönünde ilerleyen Salih Cangir(36), idaresindeki 06 TKA 60 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Salih Cangir kaza yerinde hayatını kaybetti. Cihangir’in cansız bedeni Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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