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Kırşehir'de köpeğin saldırdığı çocuk öldü

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 28.04.2020 15:26 | Son Güncelleme

Kırşehir'de köpeğin saldırdığı çocuk öldü

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de 4 yaşındaki çocuk, bahçelerindeki köpeğin saldırması sonucu hayatını kaybetti.

Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında müstakil evde yaşayan Afganistan uyruklu ailenin 4 yaşındaki çocukları Sona Sarwan, bahçede tavuklarla oynadığı sırada, zincirini koparan köpeklerinin saldırısına uğradı.

Çocuğun sesleri üzerine yardıma koşan aile, köpeği uzaklaştırdı.

112 Acil Servis ekiplerince Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Sarwan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sarwan'ın cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kırşehir Köpek Saldırısı

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