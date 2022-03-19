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Kırşehir'de Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması bölge finali gerçekleştirildi

19.03.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması bölge finali gerçekleştirildi

KIRŞEHİR (AA) - Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması 7. Bölge Finali Kırşehir'de yapıldı.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'ndeki yarışmaya Kırşehir, Afyonkarahisar, Antalya, Burdur, Isparta, Karaman ve Konya'dan 18 öğrenci katıldı.

Yarışmacılara, tecvit kuralları, okuma tarzı, ses ve makam gibi kriterlere göre jüri üyeleri tarafından 100 üzerinden puan verildi.

Yarışmada, liselerde Konya'dan Süleyman Utku Tutal birinci, Afyonkarahisar'dan Sefa Özen ikinci, Isparta'dan Furkan Tayyip Çelik üçüncü, ortaokullarda Konya'dan Hamza Ali Yavuz birinci, Talha Böge ikinci, Osman Aydoğdu üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan, İl Müftüsü Mehmet Yaman, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal tarafından ödül verildi.

Vali Akın, yarışmanın ardından yaptığı konuşmada, öğrencilerin hepsinin gönüllere huzur verdiğini söyledi.

Akın, "Esasında hepsi gönlümüzün birincileridir. İnşallah bundan sonraki yarışmalara da katılacaklar, kendilerini daha da geliştirecekler. Camilerimizin, minarelerimizin sesi ve süsü olmaya devam edeceklerdir. Genç öğrencilerimizin buralara kadar gelmesinde onlara emek veren öğretmenlerimizi, destekleyen ailelerini de tebrik ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun." dedi.

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