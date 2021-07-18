Kırşehir'de kurbanlık satışlarının iyi olması besicileri sevindiriyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarında yoğunluk arttı.

Kırşehir Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı'nda üreticiler ile vatandaşlar arasında kurbanlıklar için sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

Bayram öncesinde başlayan hareketlilik ve satışlar ise besicilerin yüzünü güldürüyor.

Kırşehir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Battal Çelik, AA muhabirine, ciddi yoğunluk yaşanan pazarın, arife ile bayramın birinci ve ikinci günü de açık tutulacağını söyledi.

Kente 20'den fazla ilden hayvan getirildiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Genellikle İç Anadolu Bölgesi'nden kurbanlık almaya gelenler oluyor. Hayvanların sıcak havadan çok fazla etkilenmemesi için bekleme alanlarına su hattı, yemlikler koyduk. 35 derece sıcaklığa rağmen vatandaşlar kurbanlık almaya ve satmaya geliyor. Geçen yıl pazarımıza gelen hayvanların yüzde 95'i satılmıştı. Bu yıl ise bu oranın daha da üzerine çıkacağımızı tahmin ediyoruz."

Besicilerden Raşit Uysal da sıcak havaya rağmen satışların devam ettiğini dile getirerek, "50 büyükbaş hayvan getirdik, 8 tane kaldı. Bu sene satışlarımız güzel. Büyükbaş hayvanlar bu yıl 14-16 bin lira arasında satılıyor." dedi.

Küçükbaş hayvan satıcısı Ali Çelik ise bayram öncesi 82 kurbanlık getirdiklerini ve hepsinin bittiğini ifade ederek, "Geçen sene 55 hayvan satarken, bu yıl 82 hayvanı verdik. Küçükbaş hayvanlar 1500 ile 2 bin 200 arasında değişiyor. Sıcak havaya rağmen vatandaş kurban almaya geliyor, güzel satışlarımız oldu." diye konuştu.

