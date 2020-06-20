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Kırşehir’de, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavları tamamlandı

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 20.06.2020 14:20 | Son Güncelleme

Kırşehir de LGS’de, kent merkezi ve 6 ilçede olmak üzere 56 okulda 245 salonda 3 bin 984 öğrenci ter döktü.Sınav alanlarına öğrenci dışında velileri ve yakınları alınmadı.

Kırşehir’de, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavları tamamlandı

Kırşehir de LGS’de, kent merkezi ve 6 ilçede olmak üzere 56 okulda 245 salonda 3 bin 984 öğrenci ter döktü.
Sınav alanlarına öğrenci dışında velileri ve yakınları alınmadı. Aileler okul yakınlarında bekledi. Bazı aileler çocuklarına sınav öncesi kimlik, su ve meyve getirdi. Sınav yapılan okulların girişlerinde özel güvenlik görevlileri ve öğretmenler kontroller yaparak öğrencileri içeri aldı.
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polisin güvenlik tedbirlerini sıkılaştırdığı şehirde herhangi bir sorunla karşılaşılmadı.

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