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Kırşehir'de okul müdür yardımcısı ve hizmetli darbedildikleri iddiasıyla şikayetçi oldu

21.12.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de, market işletmecisi tarafından dövüldüklerini ileri süren bir okulun müdür yardımcısı ile hizmetlisi şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, Sırrı Kardeş Ortaokulu Müdür Yardımcısı T.Y, iki gün önce öğrencilere tütün mamulü sattığı öne sürülen okulun karşısındaki marketin işletmecisi A.A'ya uyarıda bulundu.

Çıkan tartışmada bu kişi tarafından darbedildiklerini ileri süren T.Y. ve hizmetli A.S, darp raporu alarak Ahi Polis Merkezi'ne şikayette bulundu.

Market işletmecisi A.A. da okul idarecisi ve hizmetlisi hakkında şikayet başvurusu yaptı.

Olay nedeniyle Türk Eğitim-Sen Kırşehir Şubesi Başkanı Hüdai Pakel ve üyeler, Sırrı Kardeş Ortaokulu önünde toplandı.

Pakel, barada yaptığı açıklamada, eğitim çalışanlarına yönelik saldırıyı kınadıklarını söyledi.

Eğitimcilere yapılan bu eylemin kabul edilemeyeceğini vurgulayan Pakel, "Bu yaşanan hadise bir kez daha gözler önüne koymuştur ki okullarımızın ve eğitim çalışanlarımızın güvenliğini tesis etmek, bizzat ülkemizin geleceğinin güvenliğini tesis etmek demektir." dedi.

Okulların güvenliğinin sağlanması adına daha sıkı tedbir alınmasını isteyen Pakel, olayın takipçisi olacaklarını ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan da T.Y. ile A.S'ye "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

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