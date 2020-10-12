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Kırşehir'de organik tarım gönüllüsü yabancı turistler ceviz topladı

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 12.10.2020 14:24 | Son Güncelleme

Kırşehir'de organik tarım gönüllüsü yabancı turistler ceviz topladı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'e gelen organik tarım gönüllüsü yabancı turistler, ceviz toplayıp salça yaparak farklı bir tatil geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Kente farklı tarihlerde gelen İsviçre uyruklu 63 yaşındaki Pauline Pasquier ile Rusya uyruklu 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Bogdan Dvorovyi, Kaman ilçesindeki Yelek köyünde bulunan çiftliğe gelerek organik tarım faaliyetlerine katıldı.

Ekolojik Çiftliklerde Tarım Turizmi ve Gönüllü Bilgi, Tecrübe Takası Projesi (TATUTA) çerçevesinde, Pasquier 1 hafta, Dvorovyi ise 28 gün çiftlikte kalarak ceviz topladı.

Çapa ve sulama da yapan turistler, çiftlik çalışanlarıyla bahçeden domates toplayarak salça yaptı.

Yelek köyünde, yaklaşık 100 dekarlık çiftliğin sahibi Özcan Kulaksız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2014 yılından itibaren TATUTA Projesi kapsamında gönüllü turistleri kabul ettiklerini söyledi.

Geçen sürede 50'ye yakın turisti misafir ettiklerini ifade eden Kulaksız, turistlerin cevizden elmaya, domatese kadar her türlü sebze ve meyve üretimine katıldıklarını dile getirdi.

En son İsviçre ve Rusya'dan gelen turistleri ağırladıklarını anlatan Kulaksız, "Bir bayan biri de erkek iki turist bizle geçirdikleri sürede her türlü tarımsal faaliyete gönüllü olarak katıldılar. Farklı kültürleri öğrenmeye meraklı bu arkadaşlarımız bizimle ceviz toplayıp soydular. Domates toplayıp salça yaptılar. Farklı meyve ve sebzelerin bakım ve sulamalarına katıldılar. Konaklama ve yiyecek ihtiyaçlarını biz karşıladık." diye konuştu.

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