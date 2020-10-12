Kırşehir'de organik tarım gönüllüsü yabancı turistler ceviz topladı

En son İsviçre ve Rusya'dan gelen turistleri ağırladıklarını anlatan Kulaksız, "Bir bayan biri de erkek iki turist bizle geçirdikleri sürede her türlü tarımsal faaliyete gönüllü olarak katıldılar. Farklı kültürleri öğrenmeye meraklı bu arkadaşlarımız bizimle ceviz toplayıp soydular. Domates toplayıp salça yaptılar. Farklı meyve ve sebzelerin bakım ve sulamalarına katıldılar. Konaklama ve yiyecek ihtiyaçlarını biz karşıladık." diye konuştu.

