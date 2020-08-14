YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırşehir
  4. Kırşehir’de orman yangınları ile mücadelede denetimler artırılacak

Kırşehir’de orman yangınları ile mücadelede denetimler artırılacak

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 14.08.2020 17:01 | Son Güncelleme

Kırşehir’de Orman Yangınları Mücadele Komisyonu toplantı gerçekleştirildi.

Kırşehir’de Orman Yangınları Mücadele Komisyonu toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda denetimlerin artırılacağı ve yasaklara uymayan vatandaşlara adli ve idari işlemlerin yapılacağı kararı alındı.
Kırşehir’de orman yangınları ile mücadele kapsamında Orman Yangınları Mücadele Komisyonu toplantı gerçekleştirildi. Orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla düzenlenen toplantıda, "Yangına sebep olabilecek mangal, kır düğünü, semaver yakılması, havai fişek ve dilek balonu gibi yanıcı maddelerin kullanımlarına müsaade edilmemesi, ormanlık alanlara yakın bölgelerde anız yangınlarına müsaade edilmemesi" kararları alındı.
Alınan karar gereğince de kolluk kuvvetleri denetimlerini arttıracak, vatandaşlar uyarıldıktan sonra ise adli ve idari işlemler yapılacağı bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sosyal medyanın diline düştü! Öyle bir şey yaptı ki... Sosyal medyanın diline düştü! Öyle bir şey yaptı ki...
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!

En Çok Okunan Yerel Haberler

İstanbul Beylikdüzü'nde 2017'de yaşanan helikopter kazasının raporu tamamlandı

İstanbul Beylikdüzü'nde 2017'de yaşanan helikopter kazasının raporu tamamlandı

Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir raporu istedi

Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir raporu istedi

Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Varis tedavisi ile yaşam kalitesini artırmak mümkün

Varis tedavisi ile yaşam kalitesini artırmak mümkün

Salgınla mücadele sürecinin el emekleri Hanımeli Sokağı’nda hayat buldu

Salgınla mücadele sürecinin el emekleri Hanımeli Sokağı’nda hayat buldu

Kulp’ta eğitimde büyük başarı

Kulp’ta eğitimde büyük başarı

Kırşehir Namaz Vakitleri 14 Ağustos Cuma

İmsak
04:15
Sabah
05:49
Öğle
12:53
İkindi
16:40
Akşam
19:47
Yatsı
21:14

Kırşehir Nöbetçi Eczaneler14 Ağustos Cuma

Dilek Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Kırşehir Belediyesin’den kurban kesim yerleri açıklaması

Kırşehir Belediyesin’den kurban kesim yerleri açıklaması

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Chp İl Başkanı Yılmaz Zengin’in Mutlu Günü

Chp İl Başkanı Yılmaz Zengin’in Mutlu Günü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.