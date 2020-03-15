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Kırşehir'de otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 15.03.2020 20:40 | Son Güncelleme

Kırşehir'de otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Neslihan Çelik (42) idaresindeki 40 ED 210 plakalı otomobil, Mucur ilçesine bağlı İnaç köyü yakınlarında devrildi.

Araçtaki Birsen Okur (52) kaza yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ile otomobilde bulunan Badesel Bağcı (63), Saliha Aktürk (55) ve Serpil Şahin (48) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Araçtakilerin kenti gezmeye geldikleri, Mucur ilçesine dönerken kaza geçirdikleri öğrenildi.

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Kırşehir Trafik Kazası

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