YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırşehir
  4. Kırşehir'de otomobilin çarptığı kadın öldü

Kırşehir'de otomobilin çarptığı kadın öldü

28.09.2022 22:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de otomobilin çarptığı kadın öldü

Kırşehir'de otomobilin çarptığı kadın öldü

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan kadın otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi'nden şehir merkezine seyir halinde olan Y.Ş'nin kullandığı yabancı plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sultan Culha'ya (57) çarptı.

Ağır yaralanan Culha, sağlık ekibi tarafından Kaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Culha, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Bozkırın tezenesi" Neşet Ertaş, vefatının 10. yılında anılıyor"Bozkırın tezenesi" Neşet Ertaş, vefatının 10. yılında anılıyor
Bodrum'da polis memurunun şehit edildiği davada yargılanan sanığa müebbet hapis cezası verildiBodrum'da polis memurunun şehit edildiği davada yargılanan sanığa müebbet hapis cezası verildi
Elazığ'da komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandıElazığ'da komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kırşehir Kaman

Kırşehir Namaz Vakitleri 28 Eylül Çarşamba

İmsak
05:07
Sabah
06:29
Öğle
12:39
İkindi
16:00
Akşam
18:39
Yatsı
19:56
Kırşehir ECZANELER
Kırşehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yaşlanmayı tersine çevirir, cildi bebek gibi yapar

Yaşlanmayı tersine çevirir, cildi bebek gibi yapar

Annelerin herkesten sakladığı sır: Çorbaya bir kaşık ekleyin...

Annelerin herkesten sakladığı sır: Çorbaya bir kaşık ekleyin...

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Arayıp da bulamadığınız ödem atıcı çay tarifi

Arayıp da bulamadığınız ödem atıcı çay tarifi

Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu... Faydaları unutuldu

Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu... Faydaları unutuldu

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.