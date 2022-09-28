Kırşehir'de otomobilin çarptığı kadın öldü

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan kadın otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi'nden şehir merkezine seyir halinde olan Y.Ş'nin kullandığı yabancı plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sultan Culha'ya (57) çarptı.

Ağır yaralanan Culha, sağlık ekibi tarafından Kaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Culha, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.



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