Kırşehir’de, pandemide riskli guruplar doktora gitmeden görüntülü tedavi olabilecek

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ile korona virüs pandemisi kapsamında riskli grupta bulunan kişilere herhangi bir sağlık kuruluşuna gitmeden “Görüntülü Muayene Randevusu” hizmeti sunulmaya başlandı.

Pandemi sürecinde riskli grupta bulunan vatandaşlar MHRS’ye kimlik numaralarıyla giriş yaptığında "Görüntülü Muayene"ye otomatik olarak yönlendiriliyor. 1 Aile Hekimliği Uzmanı ve 1 Çocuk Sağlığı Hastalıkları Uzmanı branşında ihtiyaç duyan hastalara hizmet başlatıldı. Doluluk oranlarına göre randevu saatleri arttırılabilecek.



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