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Kırşehir’de, polis uyuşturucu ticaretine geçit vermedi

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 08.08.2020 16:26 | Son Güncelleme

Kırşehir’de, polis şehir merkezinde uyuşturucu ticareti operasyonu düzenledi.Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik şehir merkezinde çalışma başlattı.

Kırşehir’de, polis uyuşturucu ticaretine geçit vermedi

Kırşehir’de, polis şehir merkezinde uyuşturucu ticareti operasyonu düzenledi.
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik şehir merkezinde çalışma başlattı. Ekipler, üç gün süreyle şehir merkezi ağırlıklı kent genelinde 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 130 gram esrar, 115 adet uyuşturucu hap, 17 kök Hint keneviri ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yapılan operasyon sonrasında uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 8 kişi gözaltına alındı.

Kırşehir’de, polis uyuşturucu ticaretine geçit vermedi

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