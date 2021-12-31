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Kırşehir'de polislerden sokak hayvanlarına yiyecek desteği

31.12.2021 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de polislerden sokak hayvanlarına yiyecek desteği

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de polis ekipleri sokak hayvanlarına yem ve mama bıraktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği görevlileri, soğuk kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.

Kentin belirli bölgelerine yem ve mama bırakan ekipler, tespit ettikleri bakıma muhtaç sokak hayvanlarının belediye görevlilerince Kırşehir Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne ulaştırılmasını da sağladı.

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