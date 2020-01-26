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Kırşehir'de ruhsatsız 44 tabanca ve 6 av tüfeği ele geçirildi

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 26.01.2020 14:59 | Son Güncelleme

Kırşehir'de ruhsatsız 44 tabanca ve 6 av tüfeği ele geçirildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de 5 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda ruhsatsız 44 tabanca ve 6 av tüfeği bulundu, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte silah kaçakçılığı ve ruhsatsız silah satanlara yönelik 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Evlerde yapılan aramada ruhsatsız 44 tabanca, 40 şarjör, ruhsatsız 6 av tüfeği, 35 paket faturasız havai fişek, 12 paket tabanca fişeği ele geçirildi, İ.A ve F.B.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
kaçak silah Kırşehir

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