YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırşehir
  4. Kırşehir’de, sağlık personeline "Madde bağımlılığı ve çocuğa yönelik istismar" eğitimi verildi

Kırşehir’de, sağlık personeline "Madde bağımlılığı ve çocuğa yönelik istismar" eğitimi verildi

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 11.02.2020 18:05 | Son Güncelleme

Kırşehir Halk Sağlığı Hizmetleri Birimi tarafından acil servislerde çalışan hekim, ATT, sağlık memuru, hemşire ve ebelere yönelik “Madde Bağımlılığı ile Mücadele ve Çocuğa Yönelik İhmal ve İstismar” eğitimleri verildi.Halk Sağlığı Hizmetleri Birimi Ruh Sağlığı ile Tütün ve Madde Bağımlılığı Hizmetlerinin koordinesinden sorumlu Suna Kaymaz’ın bilgilendirmesi ile başlayan program Uzman Tabip Burak Çelik’in Acil Servislerde “Madde Bağımlılığına Genel Yaklaşım” konulu sunumuyla devam etti.Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen eğitime Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Yetiş, Halk Sağlığı Hizmetleri Birim Sorumlusu Harun Koç ile il ve ilçe hastanelerinde görevli acil servis çalışanları katıldı.Eğitim programı ile toplumu bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar hassasiyetle yürütülüyor.

Kırşehir’de, sağlık personeline "Madde bağımlılığı ve çocuğa yönelik istismar" eğitimi verildi

Kırşehir Halk Sağlığı Hizmetleri Birimi tarafından acil servislerde çalışan hekim, ATT, sağlık memuru, hemşire ve ebelere yönelik “Madde Bağımlılığı ile Mücadele ve Çocuğa Yönelik İhmal ve İstismar” eğitimleri verildi.
Halk Sağlığı Hizmetleri Birimi Ruh Sağlığı ile Tütün ve Madde Bağımlılığı Hizmetlerinin koordinesinden sorumlu Suna Kaymaz’ın bilgilendirmesi ile başlayan program Uzman Tabip Burak Çelik’in Acil Servislerde “Madde Bağımlılığına Genel Yaklaşım” konulu sunumuyla devam etti.
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen eğitime Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Yetiş, Halk Sağlığı Hizmetleri Birim Sorumlusu Harun Koç ile il ve ilçe hastanelerinde görevli acil servis çalışanları katıldı.

Eğitim programı ile toplumu bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar hassasiyetle yürütülüyor. Toplumda bağımlılık yapıcı maddelerin kullanılmasını ve yayılmasını önlemek, bu maddelerin oluşturduğu bireysel ve toplumsal sorunları en aza indirmektoplumda sağlıklı davranışların gelişmesini sağlamak amacıyla madde bağımlılığı farkındalık eğitimleri düzenleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydın’da fuhuş operasyonu

Aydın’da fuhuş operasyonu

Sevgilisiyle bir olup kocasını kiralık katile öldürttü

Sevgilisiyle bir olup kocasını kiralık katile öldürttü

Erdek’te çöpler toplanmıyor, sokaklar kokmaya başladı

Erdek’te çöpler toplanmıyor, sokaklar kokmaya başladı

Jeneratör sistemi kurup 15 metre kazı yaptılar, suçüstü yakalandılar

Jeneratör sistemi kurup 15 metre kazı yaptılar, suçüstü yakalandılar

Kaza sonucu sakatlanan çiftçiye 21 bin TL tazminat

Kaza sonucu sakatlanan çiftçiye 21 bin TL tazminat

Hırsızlık şüphelisi kadın yakalandı

Hırsızlık şüphelisi kadın yakalandı

Kırşehir Namaz Vakitleri 11 Şubat Salı

İmsak
06:10
Sabah
07:34
Öğle
13:03
İkindi
15:55
Akşam
18:21
Yatsı
19:40

Kırşehir Nöbetçi Eczaneler11 Şubat Salı

Esen Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kırşehir'de kara yollarındaki kar sürgünleri temizleniyor

Kırşehir'de kara yollarındaki kar sürgünleri temizleniyor

Polis, otomobilde ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirdi

Polis, otomobilde ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirdi

Kırşehir’de karla mücadele çalışmaları

Kırşehir’de karla mücadele çalışmaları

Kaman ilçesinde en eski bilinen gazeteci Kemal Seyitgazioğlu, son yolculuğuna uğurlandı

Kaman ilçesinde en eski bilinen gazeteci Kemal Seyitgazioğlu, son yolculuğuna uğurlandı

Kaman ilçesi Kurancılı Beldesinde, vatani görevine gidecek gençlere kına gecesi düzenlendi

Kaman ilçesi Kurancılı Beldesinde, vatani görevine gidecek gençlere kına gecesi düzenlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.