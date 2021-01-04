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Kırşehir’de sahte içki ve kaçak cinsel uyarıcı hap operasyonu

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 04.01.2021 15:05 | Son Güncelleme

Kırşehir’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda sahte içki ve cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mucur ilçesinde sahte içki üreten ve kaçak cinsel uyarıcı ürün ticareti yapan kişilerin olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.Şüphelilerin dikkati çekmemek için 4 ev kiralayarak sahte ve kaçak ürünleri şehir merkezinde piyasaya sürmeye çalıştıklarını belirleyen ekipler, tespit edilen adreslere düzenledikleri operasyonda sahte 5 litre etil alkol ve satışa hazır 5 şişe içki ele geçirdi.Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise, cinsel uyarıcı 55 hap, 11 çikolata ve 7 içecek ile av tüfeği bulan ekipler evleri kiraladıkları iddia edilen H.Ş ve Ö.A’yı gözaltına aldı.

Kırşehir’de sahte içki ve kaçak cinsel uyarıcı hap operasyonu

Kırşehir’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda sahte içki ve cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mucur ilçesinde sahte içki üreten ve kaçak cinsel uyarıcı ürün ticareti yapan kişilerin olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Şüphelilerin dikkati çekmemek için 4 ev kiralayarak sahte ve kaçak ürünleri şehir merkezinde piyasaya sürmeye çalıştıklarını belirleyen ekipler, tespit edilen adreslere düzenledikleri operasyonda sahte 5 litre etil alkol ve satışa hazır 5 şişe içki ele geçirdi.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise, cinsel uyarıcı 55 hap, 11 çikolata ve 7 içecek ile av tüfeği bulan ekipler evleri kiraladıkları iddia edilen H.Ş ve Ö.A’yı gözaltına aldı.

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