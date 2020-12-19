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Kırşehir’de, sokaklar boş kaldı, polis güvenlik tedbirlerini uyguluyor

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 19.12.2020 14:22 | Son Güncelleme

Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Kırşehir’de, genel olarak uyuluyor.Şehirde, kısıtlamanın başlaması ile birlikte Cacabey Meydanının yanı sıra cadde ve sokaklar boş kaldı.

Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Kırşehir’de, genel olarak uyuluyor.
Şehirde, kısıtlamanın başlaması ile birlikte Cacabey Meydanının yanı sıra cadde ve sokaklar boş kaldı. Kentte yoğunluğun yaşandığı bölgeler olan Ankara, Terme, Lise ve Atatürk Caddelerinde insan ve araç yoğunluğu sonlandırıldı. Salgınla mücadele kapsamında, sokağa çıkma kısıtlamasına şehir genelinde muaf olan kişiler dışında genel olarak uyuluyor. Kural ihlali yapan esnaf yada kişiler üzerinde ise Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri aldıkları ihbarları hassasiyetle değerlendirerek yasal işlem yapıyor.

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