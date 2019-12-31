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  4. Kırşehir'de şüpheli paketten konserve şişesi çıktı

Kırşehir'de şüpheli paketten konserve şişesi çıktı

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 31.12.2019 23:43 | Son Güncelleme

Kırşehir'de şüpheli paketten konserve şişesi çıktı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, AK Parti İl Başkanlığı'nın da yer aldığı binanın önünde bulunan şüpheli paketten konserve şişesi çıktı.

Atatürk Caddesi üzerindeki il başkanlığı binasının önünde şüpheli paket gören çevredekiler, polise haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye trafik ve asayiş polis ekipleri sevk edilerek, cadde çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

Çağrılan bomba imha uzmanı yaptığı inceleme sonunda şüpheli paketin içinde konserve şişelerinin bulunduğunu belirledi.

İncelemenin ardından cadde trafiğe açıldı.

Polis ekipleri, paketi bırakan kişinin bulunması için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı Şüpheli Paket

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