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  4. Kırşehir'de takdir belgesi alan öğrenciler başarılarının mutluluğunu şehit aileleriyle paylaştı

Kırşehir'de takdir belgesi alan öğrenciler başarılarının mutluluğunu şehit aileleriyle paylaştı

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 17.01.2020 12:53 | Son Güncelleme

Kırşehir'de takdir belgesi alan öğrenciler başarılarının mutluluğunu şehit aileleriyle paylaştı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de takdir belgesi alan ortaokul öğrencileri, başarılarının mutluluğunu vatan için canlarını feda eden şehitlerin aileleriyle paylaştı.

Merkez Cumhuriyet Ortaokulu 7'nci sınıfta eğitim gören ve takdir belgesi alan 15 öğrenci, okul müdürü Selim Erbaş ve öğretmenleriyle birlikte Kırşehir Şehit Aileleri Derneğini ziyaret etti.

Dernek başkanı Mutlu Kılıçaslan'dan Kırşehirli şehitler ve şehitlikle ilgili bilgiler edinen öğrenciler, ziyaret sırasında duygulu anlar yaşadı.

Öğrencilerden Gizem Sultan Durdu, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını hissettirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Vatan için canını fedan eden şehitlerin yakınlarını hiçbir zaman unutmayacaklarını vurgulayan Durdu, "Şehitlerimize layık bir genç olmak istiyorum. Onlar ölmedi, kalbimizde yaşıyorlar. Biz de vatanımız için çok çalışarak onları mutlu etmek istiyoruz. Fedakarlıklarını asla unutmayacağız. Başarımızı şehitlerimize armağan ediyoruz." dedi.

Öğrenci Ekrem Özdemir de başarılarını şehit aileleriyle paylaşmayı istedikleri için geldiklerini ifade ederek, asker olmayı çok istediğini dile getirdi.

Mutlu Kılıçaslan da takdir belgesi alan çocukların sevinçlerini şehit aileleriyle paylaşmak istemesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Vatan, millet sevdasıyla derslerini en iyi şekilde geçmeleri gelecek için bizlere umuttur. Çocuklarımızın vatan için canlarını feda etmeye hazır olduklarını söylemeleri beni daha da çok duygulandırdı. Ailelerimizi yalnız bırakmamalarından dolayı teşekkür ediyorum. Öğrenim hayatlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

Kılıçaslan, öğrencilere başarılarından dolayı çeşitli hediyeler verdi. Öğrenciler, dernek binasındaki "şehitler panosu" önünde hatıra fotoğrafı da çektirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Kırşehir Cumhuriyet Ortaokulu Kırşehir Şehit Aileleri Derneği

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