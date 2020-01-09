YURTHABER
  4. Kırşehir’de tarihi eser operasyonu

Kırşehir’de tarihi eser operasyonu

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 09.01.2020 16:59 | Son Güncelleme

Kırşehir’de jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, Mucur ilçesi merkezi Solaklı Mahallesinde M.A.

Kırşehir’de tarihi eser operasyonu

Kırşehir’de jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, Mucur ilçesi merkezi Solaklı Mahallesinde M.A. adlı kişinin tarihi eserleri evinde muhafaza ettiği ve satmak için beklettiği bilgisine ulaştı. M.A.’nın evinde yapılan operasyonda; 220 adet sikke, 11 adet obje, 1 adet mermer kadın heykeli, 1 adet haç işaretli taş obje, 92 adet fişek ve 1 adet define arama dedektörü ele geçirildi.
Şüpheli M.A., jandarmada alınan ifadesinin ardından adli mercilere sevk edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Eski sevgilisinin yanında başka bir erkek görünce dehşet saçtı Eski sevgilisinin yanında başka bir erkek görünce dehşet saçtı
Vali Akın, Ocak ayı halk toplantısına başkanlık ettiVali Akın, Ocak ayı halk toplantısına başkanlık etti
Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu:Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu:
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Batur’dan Göztepe’ye “Evine hoş geldin” desteği

Batur’dan Göztepe’ye “Evine hoş geldin” desteği

Başkan Say’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Başkan Say’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Eski başkan kalp krizinden hayatını kaybetti

Eski başkan kalp krizinden hayatını kaybetti

Seyhan’da 5 komisyon raporu kabul edildi

Seyhan’da 5 komisyon raporu kabul edildi

Kırşehir Namaz Vakitleri 9 Ocak Perşembe

İmsak
06:28
Sabah
07:56
Öğle
12:55
İkindi
15:23
Akşam
17:44
Yatsı
19:07

Kırşehir Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Perşembe

Gönül Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sahte içki operasyonu: 9 gözaltı

Sahte içki operasyonu: 9 gözaltı

Bir anlık dalgınlıkla hayatının şokunu yaşadı...

Bir anlık dalgınlıkla hayatının şokunu yaşadı...

Kırşehir’deki kazada ölü sayısı 4’e yükseldi

Kırşehir’deki kazada ölü sayısı 4’e yükseldi

TFF 2. Lig: Kırşehir Belediyespor: 0 - Vanspor: 1

TFF 2. Lig: Kırşehir Belediyespor: 0 - Vanspor: 1

Vali Akın, Tömer öğrencileri ile bir araya geldi

Vali Akın, Tömer öğrencileri ile bir araya geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.