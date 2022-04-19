YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırşehir
  4. Kırşehir'de Tarımsal Sanayi Geliştirme Projesi uygulama arazisine nohut ekildi

Kırşehir'de Tarımsal Sanayi Geliştirme Projesi uygulama arazisine nohut ekildi

19.04.2022 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de Tarımsal Sanayi Geliştirme Projesi uygulama arazisine nohut ekildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Tarımsal Sanayi Geliştirme Projesi kapsamında alınan fabrikanın arazisine nohut ekildiğini bildirdi.

Ekicioğlu, yazılı açıklamasında, belediye adına satın aldıkları Kırşehir-Ankara kara yolundaki atıl fabrika ve arazisini Tarımsal Sanayi Geliştirme Projesi için kullanmayı planladıklarını ifade etti.

Yaklaşık 70 dekarlık araziye ilk nohut ekimini gerçekleştirdiklerini vurgulayan Ekicioğlu, şöyle devam etti:

"Biz, üreten bir belediyecilik anlayışıyla Türkiye’ye örnek olacağız. Projemizin hayata geçmesiyle binlerce aileye dokunacağız. Kırşehir'de 1970'li yıllarda işçi emekleriyle oluşturulan bu tesis yıllar sonra belediyemiz girişimi ile kamuya kazandırıldı. Yaklaşık 195 dekar olan arazide et entegre tesisi, bakliyat paketleme tesisi ve süt ürünleri tesisi, büyükşehir belediyelerinin de desteğiyle hayata geçirilecek. Böylece söz verdiğimiz projelerden 'Organize Hayvancılık, Yöresel Ürünler ve Halk Süt' projeleri de hayata geçecek."

Alandaki mevcut yapılar ve ilave projeler tamamlandıktan sonra yüzlerce kişiye istihdam olanağı da sunacaklarını aktaran Ekicioğlu, "Alınan parsellerin en büyük özelliği, Ankara-Kayseri asfaltına yaklaşık 1400 metre cephesi bulunmasıdır. Toprak sürüldü, ekiliyor, ekin biçilecek, bire bin verecek. Bu ekim aynı zamanda umudumuzu da yeşertecek. Kırşehirimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Edebiyat öğretmeni, gönül verdiği hat ve tezhibi gençlere öğretiyorEdebiyat öğretmeni, gönül verdiği hat ve tezhibi gençlere öğretiyor
Sivasspor'un genç oyuncusu Özkan Yiğiter'den Ziraat Türkiye Kupası açıklaması:Sivasspor'un genç oyuncusu Özkan Yiğiter'den Ziraat Türkiye Kupası açıklaması:
Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladıÇaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
Anahtar Kelimeler:
Kırşehir

Kırşehir Namaz Vakitleri 19 Nisan Salı

İmsak
04:25
Sabah
05:54
Öğle
12:48
İkindi
16:31
Akşam
19:31
Yatsı
20:54
Kırşehir ECZANELER
Kırşehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İki oğlu, eşi ve dünürleriyle yaşadığı evde ‘çıplak’ dolaşıyor!

İki oğlu, eşi ve dünürleriyle yaşadığı evde ‘çıplak’ dolaşıyor!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Sözleri olay yarattı! “Telefonda seks göründüğü kadar...”

Sözleri olay yarattı! “Telefonda seks göründüğü kadar...”

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.